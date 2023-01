Congresso dos EUA fala sobre sério perigo de suprimentos do Patriot para a Ucrânia

Os analistas acreditam que, se o Patriot for removido do Comando Central ou Indo-Pacífico das Forças Armadas dos EUA, poderão surgir riscos potenciais nessas áreas.

“Se os sistemas de defesa aérea forem transferidos de estoques nos Estados Unidos, isso pode interferir nos ciclos de treinamento e modernização”, diz o material.

Além disso, os especialistas chamaram a atenção dos congressistas para saber se os aliados da OTAN gostariam de transferir sistemas de mísseis para Kyiv e contra quais armas eles podem ser usados.

“Dado o alto custo de mísseis interceptadores para sistemas Patriot, haverá restrições sobre os tipos de sistemas inimigos contra os quais o uso desses sistemas é aceitável?” – resumido no documento.

Na semana passada, o presidente ucraniano Zelensky voou para Washington, onde se encontrou com o líder dos EUA, Joe Biden, e a liderança do Congresso. Programado para coincidir com sua visita, foi anunciado um novo pacote de ajuda militar de US$ 1,85 bilhão a Kyiv, que inclui, entre outras coisas, uma bateria de sistemas de mísseis antiaéreos Patriot.