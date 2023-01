Influenciador online detido por suspeita de tráfico humano – Reuters – CMIO

O controverso guru da ‘manosfera’ Andrew Tate foi algemado na Romênia na quinta-feira

O ex-kickboxer britânico e controverso astro da mídia social Andrew Tate foi detido na Romênia junto com seu irmão Tristan Tate na quinta-feira. Os promotores suspeitam que a dupla de tráfico humano e estupro, informou a Reuters.

Tate foi fotografado algemado enquanto era escoltado por policiais romenos em Bucareste. O advogado dos irmãos confirmou a prisão à agência de notícias.

Tate foi descrita como a voz da ‘manosfera’, uma comunidade online de influenciadores masculinos que é frequentemente acusada de espalhar masculinidade tóxica e ideias misóginas. “Se você se coloca em posição de ser estuprada, deve assumir alguma responsabilidade. Não estou dizendo que está tudo bem se você foi estuprada”, Tate tuitou em 2017.

O ex-kickboxer foi banido do YouTube, Twitter, Facebook e Instagram em 2022 por violar as diretrizes da comunidade. Ele foi reintegrado no Twitter depois que Elon Musk assumiu a empresa este ano.













Segundo alguns relatos, um vídeo que Tate fez criticando a ativista climática sueca Greta Thunberg ajudou a polícia a localizá-lo. Em um clipe publicado na quarta-feira, Tate apareceu comendo uma pizza comprada na rede de restaurantes romena Jerry’s Pizza, com o nome visível na caixa.

“Isto é o que acontece quando você não recicla suas caixas de pizza” Thunberg twittou após a notícia dos problemas de Tate.

A agência de aplicação da lei da Romênia, DIICOT, disse em seu site na quinta-feira que dois cidadãos britânicos e dois romenos foram detidos sob suspeita de formar um grupo criminoso organizado, tráfico humano e estupro. Sem mencionar Tate pelo nome, a agência disse que os promotores ordenaram que os quatro fossem detidos por 24 horas.

As autoridades disseram que os suspeitos enganaram as mulheres fazendo-as acreditar que queriam relacionamentos com eles. As vítimas foram mantidas em propriedades fora de Bucareste, onde foram abusadas física e psicologicamente. Eles eram “forçado a se envolver em atos pornográficos com o objetivo de produzir e disseminar tais materiais em plataformas de mídia social”, DIICOT alegou. Acrescentou que seis vítimas foram identificadas até agora.

Segundo o jornal Libertatea, a polícia romena descobriu duas jovens na villa de Tate em abril. As mulheres alegaram que Tate e seu irmão as haviam mantido contra sua vontade. A polícia interrogou Tate na época e o libertou, mas a investigação continuou, disse o jornal.