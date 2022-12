Militares dos EUA aterrissam alguns de seus principais caças – mídia – CMIO

Um número não revelado de F-35s teria sido retirado de serviço devido a preocupações levantadas por um acidente recente.

Os caças F-35 da América estão sob novo escrutínio depois que um acidente no início deste mês em uma base no Texas levantou preocupações de segurança sobre a aeronave, levando a aterrissar alguns aviões para uma investigação.

Algumas versões do F-35 foram deixadas de lado para inspeções especiais sob um pedido emitido no início desta semana, disse o F-35 Joint Program Office (JPO) à mídia The Hill na quinta-feira. O JPO não divulgou quantas aeronaves foram aterradas ou as preocupações específicas que estão sendo investigadas.

A ordem recomendou restrições sobre “um pequeno número de aeronaves, que foram avaliadas como de maior risco, desde as operações de voo e até que os procedimentos possam ser desenvolvidos para seu retorno ao voo”, disse um funcionário não identificado do JPO. O JPO está trabalhando com os ramos militares dos EUA que empregam o F-35, bem como compradores estrangeiros da aeronave, “para garantir a compreensão dos riscos identificados.”

A decisão segue um acidente em 15 de dezembro envolvendo um F-35B Lightning II, a nova variante do caça a jato do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, na Base Aérea Naval de Fort Worth. A aeronave pairando estava pousando verticalmente quando parecia saltar para cima antes de cair para a frente e derrapar em seu nariz e asa direita. O piloto ejetou quando o avião caiu de volta em seu trem de pouso em uma posição nivelada.

O acidente pode ter se originado da falha de um tubo usado para transferir combustível de alta pressão para o motor do F-35, informou o Defense News, citando uma fonte anônima familiarizada com o programa. O JPO revisou suas avaliações de risco para a aeronave, levando a um maior aterramento da frota. Jatos com menos de 40 horas de voo em seus registros são afetados, disse a fonte.

Alguns legisladores dos EUA criticaram o programa F-35, dizendo que custará US$ 1,3 trilhão para sustentar os caças, em parte devido à baixa confiabilidade. Apenas 30% dos jatos são capazes de realizar todas as tarefas atribuídas a qualquer momento, de acordo com o representante dos EUA, John Garamendi, um democrata da Califórnia. O deputado Adam Smith, um democrata de Washington, chamou o programa de “buraco de rato.”