O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, deixa claro que os republicanos continuarão a armar a Ucrânia, independentemente do que os eleitores pensem

De vez em quando, os eleitores americanos são lembrados de que não têm voz real na forma como seu país é administrado. Mitch McConnell, o republicano de alto escalão no Senado dos Estados Unidos, deixou isso bem claro alguns dias antes do Natal, quando revelou que os eleitores que desejassem que suas necessidades reais fossem atendidas voltariam a receber apenas carvão em suas meias.

“Fornecer assistência para os ucranianos derrotarem os russos é a prioridade número 1 para os Estados Unidos agora, de acordo com a maioria dos republicanos,” disse o Kentuckiano de 80 anos a repórteres no Capitólio enquanto elogiava o projeto de lei de gastos de US $ 1,7 trilhão que estava passando pelo Congresso. “É assim que vemos os desafios que o país enfrenta no momento.”

Não ficou totalmente claro de que republicanos McConnell estava falando, aquelas pessoas que ele vê querendo – mais do que qualquer outra coisa – que nosso governo ajude a matar os russos. Ele não poderia estar se referindo aos republicanos que são convidados a votar no time GOP toda vez que uma eleição acontece. A caminho das eleições intermediárias de novembro nos Estados Unidos, a crise na Ucrânia não estava entre as doze principais questões que os eleitores citaram como maiores preocupações, de acordo com uma pesquisa da Rasmussen Reports.

Em vez disso, os americanos estavam muito preocupados com o aumento da inflação, a economia, o crime violento, a imigração ilegal e a política energética. Apenas um em cada cinco entrevistados considerou o conflito na Ucrânia “muito importante,” o nível mais baixo entre todas as 16 questões que Rasmussen listado. Mais recentemente, uma pesquisa Gallup realizada em dezembro descobriu que menos de 1% dos americanos veem a Rússia como o principal problema enfrentado pelos EUA. Os entrevistados ficaram mais preocupados com seu próprio governo, a inflação e a economia cambaleante do país.

A crescente indiferença do público sobre a crise do Leste Europeu mostra, mais uma vez, que a mídia tradicional perdeu sua capacidade de definir a agenda. Os republicanos, de fato, estão além de estarem apenas fartos do hype da Ucrânia. Muitos se opuseram a continuar financiando o que alguns de seus representantes promoveram como um “guerra por procuração”.













Uma pesquisa da Morning Consult realizada pouco antes das eleições intermediárias mostrou que a maioria dos republicanos queria menos envolvimento dos Estados Unidos em conflitos militares estrangeiros, menos destacamento de tropas no exterior e envolvimento reduzido nos assuntos de outros países. Na mesma época, uma pesquisa do Wall Street Journal revelou que quase metade dos eleitores republicanos se opõe à ajuda dos EUA à Ucrânia, contra apenas 6% quando a mesma pergunta foi feita logo após o início da ofensiva militar russa em fevereiro.

Essa mensagem claramente não chegou aos republicanos do Senado de McConnell, e o partido não conseguiu obter o controle da Câmara, pois seus candidatos se saíram pior do que o esperado nas eleições intermediárias. Na Câmara dos Deputados, os republicanos passaram de uma minoria de sete para uma maioria de nove, recuperando o controle pela primeira vez desde que a democrata Nancy Pelosi (Califórnia) assumiu o cargo de presidente em janeiro de 2019.

Os ganhos do Partido Republicano ocorreram depois que o colega de McConnell na Câmara, o líder da minoria Kevin McCarthy, da Califórnia, sugeriu três semanas antes das eleições intermediárias que os republicanos poderiam interromper ou desacelerar o trem da ajuda para Kiev quando recuperassem o controle. “Acho que as pessoas vão estar em uma recessão e não vão assinar um cheque em branco para a Ucrânia.” A deputada Marjorie Taylor Greene, republicana da Geórgia, chegou a dizer que “nem um centavo vai para a Ucrânia” depois que o GOP reconquistar a Câmara.

Porém, a toada começou a mudar quando os políticos não precisaram mais mendigar votos. Após as eleições, os congressistas republicanos Michael McCaul (Texas) e Mike Turner (Ohio) garantiram a um entrevistador da ABC News que “maiorias em ambos os lados do corredor” ainda apoiará ajuda militar infinita à Ucrânia. McCaul até sugeriu que seria perfeitamente normal que as forças ucranianas atacassem alvos na Crimeia, já que os EUA e seus aliados não reconheciam a região como território russo.













Quando o projeto de lei de gastos de US$ 1,7 trilhão, incluindo US$ 45 bilhões em ajuda adicional para a Ucrânia, foi votado na Câmara em 23 de dezembro, nove republicanos se juntaram aos democratas na votação de sua aprovação. No Senado, 18 dos 50 republicanos votaram a favor, dando aos democratas a ajuda de que precisavam para aprovar o projeto.

Os republicanos nem mesmo conseguiram impor medidas básicas de supervisão à ajuda à Ucrânia, muito menos reduzir ou suspender o esforço. Um projeto de lei para auditar o programa de US$ 100 bilhões foi derrotado na Câmara em 8 de dezembro. por meio de sua legislação.

As medidas de auditoria podem ter uma chance melhor de passar na Câmara com os republicanos assumindo o controle da câmara em janeiro, mas o Senado provavelmente impediria que tal projeto se tornasse lei. Os democratas também receberão muita ajuda de McConnell e de outros republicanos neoconservadores no Senado.

Republicanos e democratas podem dar um bom show quando se trata de políticas de banheiros transgêneros e outras questões ridículas. Mas quando se trata da questão mais inegociável em Washington, a guerra, a polarização política evapora. O partido único do establishment sempre pode concordar em enviar mais lançadores de foguetes, lançar mais bombas e derrubar mais governos.













Foi isso que a ex-candidata presidencial Tulsi Gabbard descobriu quando se pronunciou contra as guerras de mudança de regime nos EUA. Então, um democrata do Havaí rotulado pela CNN como o “próxima estrela” em seu partido, a veterana da Guerra do Iraque de repente se tornou persona non grata quando criticou as intervenções militares americanas em todo o mundo. Líderes do partido e propagandistas da mídia a condenaram como uma agente russa. Ela saiu do partido em outubro.

A zombaria de McConnell com os eleitores republicanos – anunciando que os líderes partidários priorizarão exatamente o oposto do que os constituintes desejam e iluminando-os sobre o que eles pediram – marca a última janela para o sistema político falido de Washington. A forma de governo supostamente representativa da América evoluiu para uma classe dominante que governa sem levar em consideração os melhores interesses do povo enquanto joga jogos de dividir e conquistar para manter as tribos distraídas e em guerra umas com as outras.

Donald Trump ameaçou quebrar o status quo quando foi eleito presidente em 2016. Lembre-se de sua promessa de “drenar o pântano?” Bem, o pântano venceu. Trump não teve coragem política para avançar no “América Primeiro” agenda que ele vendeu aos eleitores, em parte por causa da farsa do conluio com a Rússia.

Embora ele tenha feito campanha com a promessa de “dar-se bem com a Rússia,” colaborando com interesses comuns como lutar contra o ISIS – e os eleitores o apoiaram, expressando sua vontade democrática – Trump, em vez disso, jogou duro com Moscou. Com oponentes políticos e meios de comunicação acusando-o de ser um agente russo, Trump tolamente recuou do que prometeu aos eleitores. Ele se gabou em 2018 que “nunca houve um presidente tão duro com a Rússia quanto eu”, como se isso fosse uma medida de sucesso.













A política da Rússia estava entre várias áreas em que Trump e seu partido se recusaram ou falharam em representar os desejos e interesses dos eleitores. Mesmo controlando o poder executivo e as duas casas do Congresso, os republicanos não cumpriram as promessas de construir um muro na fronteira e revogar o Obamacare. E menos de uma semana depois de vencer a eleição de 2016, Trump anulou qualquer sugestão de que ele realmente tentaria levar Hillary Clinton à justiça, como seus apoiadores queriam. o “trancá-la” cânticos e seu debate brincam com o candidato democrata de que ela estaria na prisão se ele fosse presidente eram apenas teatrais.

Quando Trump ordenou o fim da intervenção militar dos EUA na Síria, o Pentágono essencialmente torceu o nariz para o comandante-em-chefe. Até hoje, centenas de soldados norte-americanos permanecem na Síria, sem justificativa legal e em violação à soberania daquela nação.

A principal conquista legislativa de Trump foi um corte de impostos de US$ 1,5 trilhão. O déficit orçamentário federal continuou a aumentar e a fronteira sul do país permaneceu porosa. As deportações de estrangeiros ilegais foram menores durante o mandato de Trump, em média, do que durante os oito anos de Barack Obama como presidente.

Não foi a primeira vez. Durante décadas, os republicanos fizeram campanha com promessas de proteger a fronteira, mas mesmo quando o Partido Republicano controlava o Congresso e a Casa Branca, a crise da imigração ilegal só piorou. Assim como o establishment governante exige que a máquina de guerra seja mantida funcionando, ele insiste em um fluxo constante de mão de obra barata e ilegal, suprimindo os salários dos cidadãos americanos.













Essas políticas claramente não são do interesse dos americanos comuns. Tampouco ajuda os contribuintes americanos – ou o povo ucraniano – a prolongar os combates na Europa Oriental sancionando Moscou e continuando a canalizar bilhões de dólares em armas para Kiev. Também não era do nosso interesse ajudar a derrubar o governo eleito da Ucrânia em 2014 e minar a segurança nacional da Rússia pressionando para que Kiev se juntasse à OTAN.

Os eleitores podem ver claramente que os resultados dessas táticas são ruinosos. Os consumidores do Ocidente, especialmente da Europa Ocidental, enfrentam um inverno escuro, frio e faminto em meio à escassez de energia e às maiores taxas de inflação em 40 anos. Não se preocupe, porém, porque McConnell, o presidente Joe Biden e outros membros do unipartido pró-guerra insistem que essa luta mais do que justifica os sacrifícios que estão impondo a todos.

Você vê, eles dizem, nós temos um “obrigação moral” para defender a liberdade e a democracia na Ucrânia. Não importa que o regime corrupto do presidente ucraniano Vladimir Zelensky tenha banido a oposição política, fechado todos os meios de comunicação independentes e perseguido a maior igreja do país. Aos olhos do partido unipartidário de Washington, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião e liberdade para se opor politicamente ao partido no poder não são componentes necessários de um país livre e democrático.

Assim, entramos em um novo ano com um novo Congresso e as mesmas velhas vacas sagradas em Washington. O maior problema desta vez é que o crescente envolvimento dos EUA na Ucrânia está nos aproximando de uma guerra que acabará com o planeta com a Rússia, detentora do maior arsenal de armas nucleares do mundo. As apostas são maiores do que quando Washington lança uma invasão ilegal no Oriente Médio ou importa alguns milhões de estrangeiros ilegais adicionais.

