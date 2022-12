Rússia emite previsões econômicas otimistas para 2023 – CMIO

Espera-se que o próximo ano seja melhor para a economia do país do que 2022, disse um vice-primeiro-ministro

O novo ano será muito mais fácil para a economia russa do que 2022, quando o país foi atingido por sanções ocidentais sem precedentes, de acordo com o primeiro vice-primeiro-ministro Andrey Belousov.

Ele disse em entrevista ao canal de TV Rússia 24 na terça-feira que o país conseguiu navegar até mesmo pelos períodos mais difíceis da crise atual. Apesar das expectativas generalizadas de uma desaceleração bastante severa, o declínio real na atividade econômica acabou sendo muito menor do que as projeções iniciais, observou ele.

“Acreditamos que 2023, se nada acontecer, será naturalmente muito mais fácil do que 2022: não vemos aí problemas fatais,” Belousov enfatizou.

Ele também disse que espera que o crescimento do PIB do país no próximo ano seja “próximo de zero” embora a previsão oficial indique uma queda de pouco menos de 1%.

“Claro que ano que vem não vamos conseguir mostrar 3% [GDP growth], provavelmente será menor. Acho que vai ser em torno de zero”, disse o primeiro vice-PM.

O Ministério do Desenvolvimento Econômico prevê que o PIB da Rússia diminua 2,9% este ano e 0,8% em 2023. O banco central espera que o declínio do PIB seja de 3,0-3,5% este ano e 1-4% no ano que vem.

