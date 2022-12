Venezuela elimina líder da oposição apoiado pelos EUA – CMIO

Juan Guaidó liderou pelo menos uma tentativa fracassada de derrubar o presidente Nicolás Maduro e recebeu apoio vocal de Washington

Os legisladores da oposição na Venezuela votaram pela dissolução do “governo interino” formado por seu ex-líder, Juan Guaidó, principal rival do partido socialista governante do país e queridinho do establishment da política externa dos EUA.

Mantendo sua votação por meio de uma chamada do Zoom, a Assembleia Nacional controlada pela oposição moveu-se para reorganizar seu movimento na sexta-feira, com 72 legisladores votando a favor da dissolução da legislatura, em comparação com apenas 29 contrários. O mandato de Guaidó à frente da assembleia, bem como sua ‘presidência interina’ declarada em 2019 com a bênção dos Estados Unidos, agora termina em 5 de janeiro.

“A Venezuela precisa de um novo maquinário nessa luta” O legislador Juan Miguel Matheus, do partido de oposição Justiça Primeira, disse após a votação, acrescentando que o mandato de Guaidó como líder interino “Era algo que deveria ser temporário, mas se tornou algo perpétuo.”













Guaidó e seus apoiadores, por sua vez, argumentaram que a dissolução do estado provisório poderia significar o fim de qualquer movimento de oposição unificado, insistindo que isso apenas reforçaria o poder e a influência de Maduro, que foi considerado um líder ilegítimo por Washington e uma longa lista de aliados.

“Não se trata de defender Guaidó. Trata-se de não perder as ferramentas importantes que temos nessa luta”, disse Guaidó.

A mudança na liderança da oposição ocorre após vários anos de esforços fracassados ​​para derrubar Maduro do poder, incluindo uma série de protestos de rua acalorados e uma tentativa de golpe em 2019. Enquanto Guaidó e outros líderes da oposição não conseguiram inspirar deserções em massa entre as forças de segurança como esperado, o malfadado golpe contou com o apoio retórico aberto das autoridades americanas.

Além de extinguir o governo provisório, a assembléia disse que criaria um novo comitê para monitorar os ativos estatais que ainda controla, o que inclui uma quantidade de barras de ouro armazenada no Banco da Inglaterra, bem como a petrolífera americana Citgo – até já que continua a ser de propriedade majoritária da PDVSA, uma gigante estatal de energia operada pelo governo do presidente Maduro em Caracas.













A Assembleia Nacional também criará uma mesa especial para negociar com Maduro, visando participar de mais um turno eleitoral previsto para 2024.

Enquanto os candidatos da oposição deveriam obter o controle da legislatura após as eleições de 2015, os resultados foram posteriormente invalidados nos tribunais e o governo optou por lançar um órgão totalmente novo conhecido como Assembleia Nacional Constituinte. Desde então, os oponentes de Maduro efetivamente lideraram um governo no exílio, com muitos legisladores conduzindo negócios oficiais de países estrangeiros.