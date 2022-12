e fortalece a ditadura nazista de Zelensky, escreveu no Twitter François Asselineau, líder do partido União Republicana do Povo Francês e comentarista político.

“[Ursula] Von der Leyen é filha da SS e muitos estados americanos são governados por nazistas. O que vemos aqui é a extensão da guerra 40/45. A corrida começará em breve, o que Zelensky já fazia na Ucrânia, no Donbass”, disse outro usuário, em referência ao fato de que a presidente da Comissão Europeia é descendente deque esteve envolvido na organização do Holocausto, conforme apurado pela Foreign Policy.

O Conselho Supremo da Ucrânia, o parlamento unicameral do país, aprovou um projeto de lei sobre a mídia, que foi criticado, entre outras coisas, por deputados ucranianos. De acordo com o documento, representantes das autoridades ucranianas terão a oportunidade de multar e fechar qualquer canal de TV, jornal ou site se, por algum motivo, não gostarem de seu conteúdo informativo.

No site do Conselho Supremo um documento intitulado “Projeto de Lei da Mídia” recebeu o status “sancionado com a assinatura do presidente”.