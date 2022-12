Coreia do Norte dispara mísseis contra o Japão – CMIO

O teste de armas ocorre apenas um dia depois de Seul lançar um foguete de combustível sólido como parte de um plano para monitorar a RPDC do espaço

A Coreia do Norte disparou três mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Japão, segundo autoridades de defesa sul-coreanas e japonesas, que condenaram a demonstração de força como uma ameaça à estabilidade regional.

O Estado-Maior Conjunto (JCS) do exército sul-coreano detalhou os últimos lançamentos de mísseis no sábado, conforme citado em reportagens da imprensa local, dizendo que os três projéteis foram disparados por volta das 8h da província de Hwanghae do Norte da RPDC, localizada ao sul de sua capital. De acordo com Yonhap, foi a primeira vez que a área foi usada como um local de lançamento de mísseis balísticos.

Os militares foram rápidos em denunciar o movimento, prometendo intensificar os esforços conjuntos de vigilância com os Estados Unidos. "em preparação para novas provocações da Coreia do Norte" e estar pronto para "Responder de forma esmagadora" em vigor, se necessário.













Todas as três munições foram disparadas de um veículo de lançamento móvel, disse o JCS, acrescentando que cada uma voou cerca de 350 km (217 milhas) a nordeste na direção do Mar do Japão – conhecido como Mar do Leste nas Coreias.

Os lançamentos norte-coreanos podem ter ocorrido em resposta a um teste bem-sucedido do novo foguete de combustível sólido de Seul na quinta-feira, que as autoridades dizem que será usado para construir um aparato de vigilância baseado no espaço focado em Pyongyang. O Sul enfatizou a necessidade de reforçar suas defesas aéreas nos últimos dias, depois que pelo menos cinco drones norte-coreanos penetraram em seu espaço aéreo no início desta semana.

O Ministério da Defesa do Japão também observou o mais recente teste de armas e esclareceu que, embora os mísseis tenham voado em direção ao seu território, nenhum deles entrou em sua zona econômica exclusiva, que se estende por cerca de 370 quilômetros (229 milhas) da costa do país.

“A série de ações da Coreia do Norte, incluindo seus repetidos lançamentos de mísseis balísticos, ameaça a paz e a segurança do Japão, da região e da comunidade internacional,” o ministério disse em um comunicado, acrescentando que aeronaves e navios ao longo da rota de voo dos mísseis foram alertados, mas que não houve incidentes “nesse momento.”

O último lançamento de míssil ocorre em meio a uma enxurrada de atividades militares na Península Coreana este ano, com Pyongyang realizando um número recorde de testes de armas em 2022, incluindo vários mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs), bem como cerca de 70 projéteis de curto alcance. e três mísseis de cruzeiro, informou a Yonhap. Seul também intensificou drasticamente os exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos e o Japão, realizando alguns de seus maiores exercícios aéreos ao lado de aviões de guerra dos EUA no início deste ano.