França introduz teste obrigatório de COVID-19 para pessoas que chegam da China

Na quarta-feira (28), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirmou que, a partir de 5 de janeiro , os EUA exigiriam que os viajantes internacionais vindos da China tenhampara COVID-19 antes de entrar no país. As autoridades sanitárias do Reino Unido também introduziram regras nesse sentido.

Após quase três anos, o governo chinês recentemente decidiu aliviar severas restrições impostas à população para controlar a COVID-19. A decisão veio após protestos locais e foi mantida mesmo com a explosão do número de casos do novo coronavírus no país nas últimas semanas.