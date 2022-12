China escolhe novo ministro das Relações Exteriores – CMIO

Um aliado de confiança do presidente chinês Xi Jinping agora servirá como o principal diplomata de Pequim

O ex-embaixador da China nos Estados Unidos, Qin Gang, foi promovido ao cargo de ministro das Relações Exteriores, substituindo o antigo FM Wang Yi, que assumiu um cargo no Politburo do Partido Comunista.

O Ministério das Relações Exteriores anunciou a decisão na sexta-feira, observando que Qin, de 56 anos, substituirá Wang imediatamente. Embora o ministro das Relações Exteriores anterior tenha sido eleito para o politburo em outubro, demorou algum tempo para confirmar seu sucessor.

Em sua primeira declaração como ministro das Relações Exteriores, Qin disse que a abordagem diplomática de Pequim será baseada em “Sabedoria chinesa, iniciativas chinesas e força chinesa.”

Tendo servido como enviado da China para os EUA desde o ano passado, Qin subiu gradualmente na hierarquia do Ministério das Relações Exteriores, ocupando também o cargo de vice-FM entre 2018 e 2021. Ele começou sua carreira no governo no Beijing Service Bureau for Diplomatic Missions após graduando-se em política internacional pela Universidade de Relações Internacionais em 1988, tornando-se posteriormente adido diplomático encarregado de assuntos da Europa Ocidental.













Desde que assumiu o cargo de embaixador, Qin publicou uma série de artigos de opinião em meios de comunicação americanos refletindo a posição da China em uma série de questões, muitas vezes enfatizando a colaboração amigável. Em uma coluna no início desta semana buscando elucidar “Como a China vê o mundo”, ele argumentou que “As relações China-EUA não devem ser um jogo de soma zero” enquanto ligava para “explorar uma maneira de conviver com base no respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha.”

Wang também teve uma carreira histórica, ocupando o cargo de FM na última década, depois de servir em uma série de cargos diplomáticos desde a década de 1980, inclusive em questões relacionadas ao Japão, Taiwan, Israel e Palestina, e assuntos asiáticos de forma mais ampla. Como um de seus últimos movimentos como ministro das Relações Exteriores, Wang fez uma ligação com seu homólogo americano, o secretário de Estado Antony Blinken, a quem ele alertou para impedir o ataque de Washington. “velha rotina de bullying unilateral” e cessar as tentativas de suprimir o desenvolvimento da China.

A controversa ligação destacou as crescentes tensões entre Pequim e Washington conforme Qin assume seu novo cargo, com o presidente dos EUA, Joe Biden, continuando muitas das políticas mais agressivas de seu antecessor desde que assumiu o cargo no ano passado. Além de trânsitos regulares através do disputado Estreito de Taiwan por navios de guerra dos EUA, Biden presidiu uma guerra comercial fervente contra empresas chinesas, enquanto os legisladores americanos continuam a diplomacia direta com Taiwan, que Pequim considera parte de seu território soberano.