Coreia do Norte dispara míssil balístico

Em 18 de dezembro , a Coreia do Norte testou sistemas para um satélite de reconhecimento militar em dois mísseis balísticos de médio alcance, em 23 de dezembro , Pyongyang relançou dois mísseis balísticos, presumivelmente com um motor de combustível sólido, e em 26 de dezembro , cinco drones norte-coreanos penetraram o território de seu vizinho do sul.