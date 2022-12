Sunak preocupado com relatório de MPs farreando no exterior – porta-voz – CMIO

Os legisladores do Reino Unido devem se concentrar no trabalho, disse o representante do primeiro-ministro, passando a questão para a Câmara dos Comuns

Um relatório detalhando supostos casos de embriaguez e comportamento sexual impróprio por parlamentares e colegas do Reino Unido em passeios patrocinados a países estrangeiros parece “relativo” ao primeiro-ministro Rishi Sunak, reconheceu seu porta-voz na quarta-feira.

Os incidentes detalhados na investigação anterior do Politico incluíram um parlamentar conservador que supostamente abordou seus anfitriões do Sudeste Asiático para pedir informações sobre o bordel mais próximo. Em outra viagem, desta vez à China, um outro legislador conservador se gabou para seu grupo de contratar uma trabalhadora do sexo chinesa, inspirando um eufemismo que se tornou uma piada corrente durante a visita.

Um ex-ministro supostamente esperou até que os outros membros de seu grupo de viagem retornassem ao Reino Unido para perseguir seu “interessado em [local] mulheres.” A aparente predileção de um parlamentar trabalhista por “garotas russas” supostamente deixou as autoridades locais desesperadas para “intervir” mas sem vontade de arriscar romper relacionamentos em Westminster.













Nem todos os casos de impropriedade sexual foram culpa dos parlamentares do Reino Unido, explicou o veículo, descrevendo uma viagem em que os legisladores chegaram ao hotel apenas para descobrir que seus anfitriões haviam colocado prostitutas em seus quartos antes da visita. A embriaguez também é endêmica, de acordo com o relatório, com os parlamentares faltando regularmente às reuniões e fazendo espetáculos de si mesmos em público devido ao excesso de indulgência.

Admitindo que “alguns dos comportamentos relatados são claramente muito preocupantes”, um porta-voz da 10 Downing Street, no entanto, disse ao Politico que a questão de conter os legisladores enlouquecidos era de responsabilidade exclusiva da Câmara dos Comuns e que Sunak não faria mais comentários sobre isso.

No cerne da controvérsia estão os Grupos Parlamentares de Todos os Partidos (APPGs), cerca de 700 grupos de deputados de dois ou mais partidos – unidos por políticas ou especialmente interesses do país – que viajam no horário parlamentar e com acesso aos edifícios parlamentares, muitas vezes voando por conta de governos estrangeiros, sem supervisão significativa.

Advertindo no início deste ano que o tráfico de influência por esses grupos poderia “representam o próximo grande escândalo parlamentar”, o comitê de padrões da Câmara dos Comuns emitiu um conjunto de recomendações – reduzir o número de APPGs, restringir contribuições diretas de governos estrangeiros e nomear um “porteiro” para monitorar os grupos restantes. As soluções do comitê não são discutidas desde setembro, segundo o Politico.