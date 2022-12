Trump afirma que suas declarações fiscais provam sucesso – CMIO

Anteriormente, um comitê da Câmara controlado pelos democratas divulgou seis anos dos arquivos do ex-presidente dos EUA.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gabou-se na sexta-feira de que suas declarações fiscais mostram o quão bem-sucedido ele foi como incorporador imobiliário. Os democratas, que vinham pedindo a Trump que divulgasse os registros desde que ele concorreu ao cargo, publicaram uma coleção de documentos sobre suas finanças no início daquele dia.

Divulgados pelo Comitê de Meios e Recursos da Câmara, os relatórios cobrem os anos de 2015 a 2020, totalizam quase 6.000 páginas e prometem lançar luz sobre as finanças da família Trump e a complexa teia de empresas e entidades sob seu controle.

A informação que surgiu dos retornos até agora é mundana. O New York Times descobriu nos documentos que Trump não fez contribuições de caridade em 2020 – quebrando sua política de doar seu salário presidencial nos anos anteriores.

O jornal também descobriu que Trump recusou uma restituição de impostos de $ 13,5 milhões em 2020. Embora o ex-presidente não tenha declarado renda tributável naquele ano, ele retirou apenas $ 5,5 milhões da restituição, levando o restante para 2021.

“As declarações fiscais de ‘Trump’ mais uma vez mostram como tenho sido orgulhosamente bem-sucedido e como fui capaz de usar a depreciação fiscal e várias outras deduções fiscais como um incentivo para criar milhares de empregos e estruturas e empresas magníficas,” ele disse em um comunicado.

As declarações fiscais de Trump são, na verdade, fantásticas. Agora, vamos pegar Pelosi, Schumer, Biden S Corp, Roberts, Garland e todos os outros! pic.twitter.com/yzOkyb2PVr —Mark R. Levin (@marklevinshow) 30 de dezembro de 2022

O Comitê de Formas e Meios divulgou alguns destaques dos retornos no início deste mês, mostrando que Trump e sua esposa, Melania, fizeram uso liberal de créditos fiscais e deduções para pagar US$ 750 em impostos em 2016 e 2017 e US$ 0 em 2020.

Trump também alertou que a divulgação de seus arquivos pelos democratas seria “uma perigosa via de mão dupla.” Embora as declarações fiscais de um indivíduo sejam normalmente protegidas por leis de privacidade, o comitê argumentou com sucesso perante a Suprema Corte que liberar os registros de Trump era necessário para moldar futuras leis tributárias.

Trump não é o único republicano a sugerir que esse precedente pode ser usado contra os democratas no futuro. “No longo prazo, os democratas vão se arrepender disso”, disse. o principal republicano do Comitê de Formas e Meios, o deputado Kevin Brady, afirmou.

Especialistas conservadores já pediram ao GOP – que assume o poder na Câmara dos Deputados em janeiro – para obter e publicar os registros fiscais do presidente da Câmara Nancy PelosiAntigo presidente Barack Obamae czar do coronavírus Anthony Faucitodos os quais aumentaram sua riqueza enquanto estavam no cargo.