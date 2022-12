Oposição venezuelana aprova o fim do governo Guaidó

Na votação foi acertado que as funções do governo interino passarão à Assembleia Nacional, que será responsável por gerir as reuniões ad hoc da Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) Holding, na empresa Citgo, com sede nos Estados Unidos , do Banco Central da Venezuela (BCV) sobre questões correlatas à proteção dos ativos da Venezuela bloqueados no exterior.

Além disso, foi acertada a criação de uma comissão executiva para representar a defesa de ativos venezuelanos no exterior.



Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela em 2019, com o apoio do governo dos Estados Unidos.