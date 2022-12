Vários foguetes foram disparados contra base dos EUA na Síria

No final de novembro já havia acontecido um ataque semelhante: dois foguetes atingiram uma base militar dos EUA na cidade síria de al-Shaddadi. Não houve feridos ou danos, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos

No final de 2017, apesar da derrota dona Síria e no Iraque, os EUA, que intervieram militarmente no país, seguiram suas operações de contraterrorismo.

As forças norte-americanas estão em aliança com formações armadas curdas, como as Forças Democráticas da Síria (SDF, na sigla em inglês), apesar dos protestos do governo sírio.