Ícone da democracia preso por mais 7 anos — CMIO

Um ex-líder de Mianmar e ganhador do Prêmio Nobel da Paz foi considerado culpado de corrupção

Um tribunal de Mianmar condenou a líder destituída do país, Aung San Suu Kyi, a mais sete anos atrás das grades na sexta-feira. O novo caso se tornou o último de uma longa série de processos judiciais que a política enfrentou depois que foi derrubada em fevereiro de 2021 pela junta militar.

A condenação eleva o tempo total de prisão de Suu Kyi para 33 anos, incluindo três com trabalhos forçados, significando efetivamente uma sentença de prisão perpétua para o homem de 77 anos. O caso mais recente envolveu cinco crimes sob a lei anticorrupção do país, disse um funcionário legal à AP.

Suu Kyi, apelidado de ‘ícone da democracia’ pela mídia, foi repetidamente condenado por várias acusações após o golpe. As acusações que ela enfrentou variaram de fraude eleitoral a contrabando ilegal de walkie-talkies no país. A líder destituída sempre negou qualquer irregularidade, insistindo que as acusações contra ela eram absurdas e politicamente motivadas.













A política recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1991 por seu trabalho para levar a democracia a Mianmar. Em seu mandato, no entanto, ela enfrentou acusações de abuso de direitos humanos, particularmente sobre o tratamento controverso da minoria muçulmana Rohingya no país, descrito por alguns especialistas como um ‘genocídio’.

Suu Kyi se tornou a primeira – e, até agora, a única – Conselheira de Estado de Mianmar em 2016, garantindo uma reeleição confortável para si mesma e uma vitória esmagadora para seu partido Liga Nacional para a Democracia (NLD) no final de 2020. O alegado a fraude generalizada durante as eleições foi citada pelos militares como pretexto para depor o Conselheiro de Estado, com Suu Kyi e seus colegas políticos negando veementemente todas as acusações.

O golpe de 2021 encerrou um breve período de governo civil em Mianmar, que foi controlado pelos militares desde o início dos anos 1960 até 2011. O golpe provocou agitação de meses no país, com a violência resultando em cerca de 2.000 mortes, de acordo com vários relógios. grupos. Milhares de opositores ao governo militar acabaram presos, mas cerca de 6.000 foram libertados em novembro passado durante uma ampla anistia lançada pelas autoridades.