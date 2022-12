Monumento aos soldados soviéticos será erguido em Moçambique

“O projeto foi realizado com o apoio da Aliança dos Povos do Mundo e da fundação beneficente internacional Árvore da Vida. Esta é uma história muito sincera que não deixa indiferente o público de vários festivais. A estreia aconteceu no dia 1º de setembro , 2022 no Festival Internacional de Cinema de Moscou . Na véspera do feriado, 29 de dezembro , o filme foi premiado na nomeação “Para o melhor trabalho do diretor” no festival internacional de cinema “Golden Tower” na Inguchétia”, o diretor observado.