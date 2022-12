EUA quase dobram vendas de armas para aliados em 2022 – mídia – CMIO

Washington aprovou acordos de armas no valor de US$ 28 bilhões para países da OTAN, com a Polônia e os países bálticos como principais compradores

As vendas de armas americanas aos aliados da OTAN quase dobraram em número e preço em 2022, informou a revista Foreign Policy na quinta-feira. Com o conflito na Ucrânia drenando os estoques militares europeus, os principais comerciantes de armas dos EUA viram os preços de suas ações dispararem.

O governo dos EUA aprovou 14 grandes vendas de armas para aliados da OTAN em 2021, totalizando cerca de US$ 15,5 bilhões, afirmou a revista, citando uma análise dos números do Pentágono. No final de 2022, havia aprovado 24 vendas no valor de aproximadamente US$ 28 bilhões.

Embora alguns desses acordos tenham sido negociados anos antes, a operação militar da Rússia na Ucrânia fez com que os membros europeus da OTAN lutassem para aumentar seus gastos militares e reabastecer veículos, armas e munições doados aos militares ucranianos.













A Letônia, a Lituânia e a Estônia encomendaram sistemas de foguetes de lançamento múltiplo HIMARS (MLRS), os mesmos sistemas que os EUA deram dezenas para a Ucrânia. No início deste mês, o Departamento de Estado dos EUA autorizou a venda de 116 tanques M1A1 Abrams para a Polônia, depois que Varsóvia enviou seus tanques T-72 da era soviética e PT-91 fabricados no país para as forças de Kiev.

Em meio à corrida para armar a Ucrânia, os estoques de armas europeus e americanos estão acabando, de acordo com relatos da mídia e declarações de altos funcionários. Além das armas vendidas a seus aliados, os EUA também alocaram mais de US$ 110 bilhões em ajuda militar e econômica a Kiev desde fevereiro, com aproximadamente US$ 21 bilhões em armas transportadas para a Ucrânia em 21 de dezembro.

A pressão sem precedentes sobre os estoques dos EUA – Washington deu a Kiev uma década de mísseis Javelin em setembro, por exemplo – resultou em lucros recordes para a indústria de armas.

Os quatro maiores fornecedores de defesa dos Estados Unidos estão terminando o ano com suas ações em níveis recordes ou próximos deles. O preço das ações da Lockheed Martin está atualmente em alta de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. As ações da Boeing, que haviam sofrido uma forte queda desde que a pandemia de coronavírus suspendeu voos em todo o mundo, foram impulsionadas pelo conflito na Ucrânia e agora estão aproximadamente onde estavam há um ano.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Raytheon fazendo uma matança em armas da Ucrânia

A Raytheon viu o preço de suas ações subir 17% este ano, enquanto a General Dynamics aumentou seu valor em 18%.

O sucesso dessas empresas está tão interligado com a demanda por armas na Ucrânia que Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney e Lockheed Martin patrocinaram uma recepção na embaixada ucraniana em Washington, DC no início deste mês, causando polêmica quando estamparam seus logotipos nos convites.