Mídia: premiê do Reino Unido cortará pela metade apoio às empresas para pagar custos de energia

Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido , planeja reduzir pela metade o apoio financeiro às contas de energia das empresas, devido a preocupações com os custos, relata na sexta-feira (30) o jornal The Times.

Jeremy Hunt, ministro das Finanças britânico, “anunciará uma prorrogação de 12 meses do esquema, mas com o nível de apoio reduzido pela metade, em meio a preocupações com a exposição dos contribuintes à flutuação dos preços da energia”, segundo o jornal.

O novo esquema deverá custar menos de 20 bilhões de libras britânicas (R$ 127,56 bilhões) em 12 meses, em comparação com as 40 bilhões de libras (R$ 255,11 bilhões) projetadas com o método atual, apontou a mídia, detalhando que as empresas teriam um desconto de até 345 libras (cerca de R$ 2.200) por mW/h, ou megawatt-hora de eletricidade, e de até 91 libras (cerca de R$ 580) por mW/h.