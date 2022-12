Ex-stripper quer mudar nome do filho de Hunter para Biden – mídia – CMIO

A filha afastada do filho do presidente dos EUA se beneficiaria do poderoso nome de família de seu pai, sua mãe afirmou

Lunden Roberts, a ex-dançarina exótica que deu à luz o filho amoroso de Hunter Biden em 2018, está buscando permissão legal para que sua filha use o sobrenome do pai. A menina de 4 anos, que nunca conheceu o pai nem o avô paterno, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, teria “Beneficie-se de carregar o nome da família Biden”, Roberts disse esta semana em um processo judicial de Arkansas. O pedido, que foi relatado pela primeira vez pelo Northwest Arkansas Democrat Gazette na quinta-feira, foi apresentado em um caso de paternidade que Hunter Biden reabriu em setembro para buscar uma redução no pagamento de pensão alimentícia. o “O nome Biden agora é sinônimo de ser bem-educado, bem-sucedido, financeiramente perspicaz e politicamente poderoso”, disse. Clinton Lancaster, um advogado que representa a ex-stripper, disse no processo. Ele acrescentou que enquanto a filha permanece afastada da família de seu pai, “na medida em que isso é má conduta ou negligência, pode ser corrigido mudando seu sobrenome para Biden, para que ela seja inegavelmente conhecida no mundo como filha do réu e membro da prestigiosa família Biden”.









Roberts, agora com 31 anos, entrou com seu processo de paternidade em 2019, depois que Biden negou ser o pai de seu filho. A certa altura, ele afirmou ter “sem lembrança” de conhecer a mulher, uma ex-jogadora de basquete universitário que se apresentava sob o nome artístico ‘Dallas‘ em um clube de strip de Washington. Na época, ele estava namorando a viúva de seu irmão falecido, Beau Biden. Um teste de DNA mostrou que Hunter Biden era o pai da criança. Ele concordou em janeiro de 2020, quando seu pai estava concorrendo à presidência, em pagar pensão alimentícia a Roberts. Ele se casou com uma sul-africana, a ativista ambiental Melissa Cohen, em maio de 2019, apenas seis dias depois de conhecê-la. O casal teve um filho em março de 2020. Em setembro passado, Biden pediu ao tribunal de Arkansas que cortasse seus pagamentos de pensão alimentícia porque ele não podia mais pagá-los. Ele citou uma mudança em seu “circunstâncias financeiras, incluindo, mas não se limitando a sua renda.” CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Hunter Biden sobe de nível em libertinagem, diz mídia (VÍDEO) Sua filha atualmente atende pelo nome de Navy Joan Roberts. O presidente Biden teria se recusado a fornecer proteção do Serviço Secreto para a menina, mesmo depois que ela e sua mãe receberam ameaças. O Biden mais velho foi criticado por se recusar a reconhecer sua neta.

