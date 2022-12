As autoridades húngaras aumentarão os salários dos professores não em 21%, mas em dez

De acordo com as estatísticas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entre os países incluídos nela, os salários dos professores eram menores do que na Hungria no período de 2005 a 2020 apenas na Eslováquia. A Hungria tem os salários de professores mais baixos em relação ao salário médio dos diplomados do ensino superior – 60%. Como resultado, a proporção de professores com menos de 30 anos na Hungria é uma das mais baixas da Europa, inferior a 5%, e a idade média dos professores é de 53 anos, de acordo com o portal Telex.