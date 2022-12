Apple Watch é racialmente tendencioso

O sensor de oxigênio no sangue do dispositivo torna-se menos preciso quanto mais escura for a pele do usuário, afirma um autor dos EUA

A Apple lucrou às custas de clientes de pele escura cobrando um prêmio por um Apple Watch que incorporou conscientemente um recurso de ‘sensor de oxigênio no sangue’ defeituoso, uma ação coletiva movida na semana passada em reivindicações de Nova York.

O autor Alex Morales comprou seu próprio Apple Watch entre 2020 e 2021 depois que a Covid-19 fez oxímetros de pulso, que usam luz infravermelha para estimar a quantidade de oxigênio no sangue, um item obrigatório para monitorar sinais vitais em casa. De acordo com a ação, ele assumiu que o recurso funcionaria”sem levar em conta o tom de pele,” como a Apple divulgou não “preconceitos e defeitos” no rótulo.

Mas os oxímetros de pulso demonstraram em estudos científicos que produzem medições imprecisas para pacientes de pele mais escura, devido à melanina em sua pele absorver a luz infravermelha do dispositivo como se fosse sangue bem saturado. A ignorância pública dessa disparidade provavelmente contribuiu para o número desproporcional de mortes por Covid-19 em negros e hispânicos americanos em comparação com brancos, já que níveis perigosamente baixos de oxigênio teriam passado despercebidos mesmo em um ambiente médico.













Citando um estudo semelhante, o processo de Nova York argumentou que a Apple “representações falsas e enganosas” da precisão de seu próprio dispositivo coloca vidas em risco.

Morales processou em nome de um grupo de consumidores do estado de Nova York que comprou o dispositivo de US$ 400 durante a pandemia, acusando a Apple de violar a Lei Comercial Geral de Nova York e as Leis Estaduais de Fraude ao Consumidor, além de violar sua garantia expressa e se envolver em fraude e enriquecimento sem causa. . O processo também inclui clientes no Alasca, Arkansas, Idaho, Iowa, Mississippi, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Utah e Wyoming sob as leis de fraude ao consumidor desses estados.

O sensor de oxigênio no sangue da Apple foi encontrado aproximadamente equivalente a “grau médico” dispositivos em um estudo de outubro, embora a empresa insista em seu site que a função é “projetado apenas para fins gerais de condicionamento físico e bem-estar,” em vez de “uso médico, incluindo autodiagnóstico ou consulta com um médico.”

Embora o próprio estudo da Apple de junho tenha descoberto que os níveis de oxigênio no sangue não diferiam significativamente entre usuários brancos e não brancos do Apple Watch, seu site menciona que “mudanças permanentes ou temporárias em sua pele, como algumas tatuagens, também podem afetar o desempenho.”