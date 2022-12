'Estamos de regresso aos negócios': Huawei evita queda de receitas, apesar das sanções dos EUA

A empresa estatal chinesa Huawei está recuperando das sanções impostas pelos EUA, após publicar em uma carta dados que revelam o fim da contração do valor das vendas em 2022.

A Huawei deverá ainda divulgar seus lucros anuais completos no primeiro trimestre de 2023.

Em 2019 a administração norte-americana de Donald Trump (2017-2021) impôs uma proibição comercial à Huawei por supostas preocupações de segurança nacional, impedindo a empresa de usar o sistema operacional Android para seus novos smartphones , entre outras tecnologias críticas de origem nos EUA. No entanto, a empresa conseguiu criar seu próprio sistema operacional, o HarmonyOS.

Apesar de uma queda na venda de smartphones, a empresa tem gerado receita através de sua divisão de equipamentos de rede, que compete com a Nokia e a Ericsson. A Huawei também começou a investir no setor de veículos elétricos e tecnologias verdes por volta da época em que as sanções entraram em vigor.