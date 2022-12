Polyansky disse que não há maneira legal de excluir a Rússia da ONU

Não há maneira legal de expulsar a Rússia da ONU – se isso for implementado de forma ilegal, a organização deixará de existir, disse Dmitry Polyansky, primeiro vice-representante da Federação Russa na ONU, durante uma conferência de áudio em seu canal de telegrama.

“E se teoricamente, de alguma forma não legal, alguém inventar uma maneira de nos separar da ONU (não conheço esse cenário – simplesmente não existe no campo jurídico sem reformatar a ONU) – mas se, no entanto, alguém gostar – então irá implementá-lo, então, é claro, será a demolição de todo o sistema de relações internacionais, a ONU deixará de ser as Nações Unidas”, disse Polyansky.