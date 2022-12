Ex-presidente francês cita razões reais para a trégua de Donbass em 2014 – CMIO

François Hollande concordou com a descrição de Angela Merkel dos acordos de Minsk e esperava por sua “ressurreição”

O Acordo de Minsk de 2014 foi de fato um estratagema para ganhar tempo para a Ucrânia e deve ser creditado por Kiev “resiliência bem-sucedida” agora, disse o ex-presidente francês François Hollande na sexta-feira. Confirmando a avaliação da ex-chanceler alemã Angela Merkel sobre a trégua, Hollande também culpou a fraqueza dos EUA pelo fracasso em deter a Rússia.

No início deste mês, Merkel descreveu Minsk como “uma tentativa de dar tempo à Ucrânia” para fortalecer suas forças armadas. Falando com o Kyiv Independent, um veículo ucraniano pró-governo, Hollande concordou, dizendo que Merkel estava “bem neste ponto.”

“Desde 2014, a Ucrânia fortaleceu sua postura militar. De fato, o exército ucraniano era completamente diferente do de 2014. Estava mais bem treinado e equipado. É um mérito dos acordos de Minsk ter dado ao exército ucraniano esta oportunidade”, disse. Hollande disse, acrescentando que também parou o avanço do Donbass “separatistas” em Mariupol.

Hollande foi presidente entre 2012 e 2017, optando por não concorrer à reeleição depois que as pesquisas o mostraram como o líder francês menos popular da história recente, com 97% de reprovação. Na entrevista de sexta-feira, ele se creditou por querer “máximo” sanções contra a Rússia, enquanto outros líderes da UE estavam relutantes.













Aqui Hollande divergiu de Merkel, apontando que ela deu sinal verde para o gasoduto Nord Stream 2 em 2015, enquanto ele cancelava a venda de navios da classe Mistral para Moscou. O ex-líder francês também teve palavras duras para os seus homólogos americanos, acusando Barack Obama de “Retirada americana do cenário internacional” na Síria, Donald Trump de minar a OTAN e Joe Biden de “a derrota no Afeganistão” que sinalizou “fraqueza no campo ocidental” ao presidente russo, Vladimir Putin.

Por outro lado, Hollande elogiou o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, pela “capacidade de apelar para o mundo inteiro e mobilizar a nação ucraniana”, dizendo que isso vai ser “fundamental para o resultado da guerra e o respeito pela integridade territorial da Ucrânia.”

Segundo Hollande, o conflito terminará quando a Rússia fracassar, e então os acordos de Minsk “pode ser ressuscitado para estabelecer uma estrutura legal já aceita por todas as partes.”

Moscou ainda não comentou as declarações do ex-líder francês. Putin respondeu às revelações de Merkel dizendo que a considerava honesta e que a confiança entre a Rússia e o Ocidente era atualmente “quase zero”, dificultando, na melhor das hipóteses, negociações futuras. Ele também disse que os comentários dela justificam sua decisão de enviar tropas para a Ucrânia e que, em retrospectiva, a operação militar deveria ter começado antes.