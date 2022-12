Sete mortos em explosão em restaurante em Türkiye – CMIO

Uma grande explosão em um restaurante na cidade turca de Aydin, no mar Egeu, na sexta-feira, deixou pelo menos sete mortos e outros cinco feridos.

O incidente ocorreu na cozinha do restaurante devido a um vazamento na tubulação de gás, informou a mídia local, citando as autoridades. Imagens que circulam na internet mostram o prédio de dois andares bastante danificado pela explosão, com as janelas estilhaçadas e a fachada carbonizada.

Uma das pessoas feridas permanece em estado crítico após a explosão. Dois dos feridos supostamente ficaram feridos depois de pular da janela do andar superior do restaurante.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Nazilli İlçesinde tüp patlamasından dolayı zarar gören iş yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Ayrıca Sayın Valimiz, Nazilli halkına ve esnafına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. pic.twitter.com/qDUSoumk7C — TC Aydın Valiliği (@AydinValiligi) 30 de dezembro de 2022

O governador de Aydin, Huseyin Aksoy, chegou ao local para inspecionar as ruínas do restaurante e se reunir com seus proprietários e equipes de emergência.

“Hoje… como resultado de uma explosão que ocorreu durante um [gas] troca de tubo, temos cinco pessoas feridas, incluindo uma gravemente. Infelizmente, sete dos nossos cidadãos perderam a vida. Atualmente, nossos bombeiros retiraram os corpos daqui e os transferiram para o hospital”, disse. o governador disse em um comunicado após a visita. A cidade anunciou um período de luto pela explosão e cancelou todos os eventos públicos.

Dez pessoas não identificadas, entre trabalhadores de restaurantes e funcionários da empresa que fornecia gasodutos ao estabelecimento, foram detidas, informou o Ministério Público provincial.