Ataque terrorista em campo de petróleo na Síria mata pelo menos 10 pessoas

O ministro do Petróleo, Bassam Tohme, disse que um comboio de carros com trabalhadores ficou sob fogo de artilharia . Ele acrescentou que os feridos receberam os cuidados médicos necessários.

Três carros com trabalhadores do campo petrolífero de al-Taim, na província de Deir ez-Zor,por terroristas, informou a agência SANA.

Bassam Tohme afirmou que o povo sírio sofre com uma crise petrolífera causada pelo “ocupante norte-americano”, que através dos seus “fantoches e grupos terroristas, quer roubar o restante petróleo disponível que garante as necessidades mínimas do povo sírio”.