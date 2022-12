O teto do preço do petróleo sairá pela culatra – economista – CMIO

Os países que apóiam a medida terão dificuldade em substituir os suprimentos russos perdidos, diz Mamdouh Salameh

Os países ocidentais falharam em suas tentativas de conter o aumento nos preços globais do petróleo com um limite para as exportações russas de petróleo bruto, disse Mamdouh Salameh, um proeminente economista do petróleo e consultor de energia do Banco Mundial, à agência de notícias Oilprice esta semana.

De acordo com Salameh, nenhum dos principais países produtores de petróleo concordaria em vender seu petróleo a um preço muito inferior à média do mercado, o que efetivamente privaria o Ocidente do fornecimento de petróleo.

“O limite de preço ocidental para as exportações russas de petróleo já falhou e logo será enviado para uma lixeira… … Os vendedores podem facilmente encontrar compradores para o seu petróleo, mas os países ocidentais não podem, e sem o petróleo as suas economias ficarão paralisadas. Eles serão os perdedores finais”, ele disse.

Segundo o economista, em vez de atingir o suposto objetivo de baixar os preços globais do petróleo, o mecanismo de cap impulsionou seu crescimento.

“A prova é que quando o limite foi lançado em 5 de dezembro, o petróleo Brent era de US$ 73 o barril, mas desde então subiu para US$ 85,43 hoje, um aumento de 17%”, disse. ele disse.

Salameh também disse que é improvável que a economia da Rússia seja afetada pelo limite.













“A Rússia não vai perder. Seus principais compradores, como China, Índia, países asiáticos… já ignoraram o preço máximo e continuam comprando petróleo russo em volumes crescentes… Mesmo que a Rússia venda 6 milhões de barris por dia de petróleo bruto ao preço atual do Brent de US$ 85,43, ela consegue mais receita do que vender 7 milhões de barris por dia a US$ 73. Portanto, o orçamento da Rússia não perderá um único centavo. Pelo contrário… o superávit do orçamento russo só poderia se expandir”, ele disse.

O limite de preço para as exportações de petróleo russo por via marítima foi introduzido pela UE, pelos países do G7 e pela Austrália em 5 de dezembro. Ele proíbe as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços a navios que transportam petróleo russo, a menos que a carga seja comprada pelo preço estabelecido ou abaixo dele.

Em resposta à medida, o presidente russo, Vladimir Putin, emitiu esta semana um decreto proibindo as entregas de petróleo e derivados russos a países que mencionam direta ou indiretamente o preço máximo nos contratos.

