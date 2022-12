Belgrado comenta as origens da ideologia de Kosovo — CMIO

Celebrar um colaborador nazista mostra as prioridades de Pristina, disse o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic

As verdadeiras crenças do primeiro-ministro de etnia albanesa de Kosovo estão claras em seu esforço para restaurar a casa de um espião alemão e colaborador nazista da Segunda Guerra Mundial, disse o presidente sérvio Aleksandar Vucic na sexta-feira.

Falando com repórteres em Belgrado, Vucic apontou que o governo de Albin Kurti está restaurando a casa de “criminoso de guerra nazista” Xhafer Deva em Kosovska Mitrovica.

“É por isso que eles erguem monumentos e se gabam de que o movimento balista é seu passado, presente e futuro,” Vucic disse, referindo-se ao movimento nacionalista albanês da Segunda Guerra Mundial Balli Kombetar (Frente Nacional). “Nazismo. O ‘grande’ Xhafer Deva – um criminoso de guerra, que perseguiu sérvios, judeus e todos os outros.”

Deva foi ministro do interior do governo pró-alemão da Albânia, estabelecido em 1943, e fundador da Segunda Liga de Prizren, uma organização nacionalista albanesa. Após a guerra, ele fugiu para os Estados Unidos, onde trabalhou para a CIA e lançou a Terceira Liga de Prizren. Ambas as ligas foram modeladas após a original de 1889, que buscava estabelecer um estado albanês maior e reivindicava territórios pertencentes à atual Sérvia, Montenegro, Grécia e Macedônia do Norte.













O partido Vetevendosje de Kurti defende tal “Albânia Natural” e ele foi fotografado com mapas de suas fronteiras previstas. Entre isso e o carinho de Kurti pelo ex-homem forte albanês Enver Hoxha, não é de admirar que ele e o atual primeiro-ministro albanês Edi Rama não se dêem bem, argumentou Vucic.

“Ele quer ser um pouco de Enver Hoxha e um pouco de [Vladimir] Zelenski,” Vucic disse a repórteres, referindo-se ao presidente da Ucrânia, um queridinho de vários governos e meios de comunicação ocidentais. “Mas tudo o que ele pode fazer é sonhar esses sonhos.”

O presidente sérvio falou após se encontrar com Nikola Nedeljkovic, um sérvio de 20 anos que estava preso em Kosovo por “incitação ao ódio étnico”, sobre uma camiseta que mostrava a província separatista como parte da Sérvia.

A OTAN assumiu o controle de Kosovo em 1999, após meses de bombardeio da Sérvia em nome de insurgentes de etnia albanesa. O governo provisório da província declarou a independência em 2008, com o apoio dos EUA e da UE. Com o apoio da Rússia e da China, a Sérvia resistiu à pressão para reconhecê-lo desde então.