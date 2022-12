Os preços do gás na UE caem para a mínima de dez meses – CMIO

Os preços do gás natural na UE caíram esta semana para níveis não vistos desde antes do início da operação militar da Rússia na Ucrânia, mostram dados da London Intercontinental Exchange (ICE).

Os custos dos futuros de gás natural no primeiro mês no hub TTF na Holanda caíram nas últimas semanas para menos de € 77 ($ 81,91) por megawatt-hora (MWh) em termos domésticos, um nível não visto desde fevereiro. Eles estavam sendo negociados a cerca de € 81,5 (US$ 86,73) na manhã de quinta-feira.

Em seu pico em agosto, os preços do gás na Europa chegaram a € 345 (US$ 367) MWh, elevando as contas de energia domésticas e alimentando uma crise de custo de vida em grande parte do continente.

O atual declínio nos preços é atribuído a vários fatores, incluindo o inverno excepcionalmente quente em grande parte do noroeste da Europa, que ajudou a reduzir a demanda por aquecimento.

Os países da UE concordaram na semana passada em estabelecer um limite de emergência para os preços do gás no atacado em € 180 (US$ 191) por megawatt-hora, que seria acionado se os contratos futuros de gás fossem negociados em um nível mais alto por três dias consecutivos. A medida entrará em vigor em 15 de fevereiro e visa proteger os consumidores dos aumentos do preço do gás.

Em novembro, o Goldman Sachs previu uma queda acentuada nos preços do gás na Europa nos próximos meses devido à estabilização da situação nos níveis de armazenamento.

No entanto, apesar do declínio atual, os preços do gás permanecem várias vezes acima da média de longo prazo. Antes de atingir máximas históricas este ano devido às preocupações com o fornecimento de energia da Rússia, os preços spot do gás TTF estavam sendo negociados na faixa de € 10-25 MWh no período 2017-2019. Em 2020, o mercado foi atingido pelo choque de demanda induzido pela Covid, seguido pelo aumento exponencial dos preços neste verão.

