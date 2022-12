Palestinos pedem ao mundo que ‘rejeite’ o novo governo de Israel – CMIO

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu liderará um gabinete “anexacionista, violento e racista”, disse a Autoridade Palestina

O Ministério das Relações Exteriores da Palestina convocou os líderes mundiais a “rejeitar todas as negociações” com o recém-confirmado governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Em seu último documento político, Netanyahu prometeu expandir os assentamentos judaicos em terras palestinas.

“O Estado da Palestina rejeita as diretrizes políticas anexionistas, violentas, racistas e de incitamento à limpeza étnica do novo governo de Israel,” o ministério disse em um comunicado na noite de quinta-feira, acrescentando que considera “esta agenda é uma ameaça existencial ao povo palestino e seus direitos inalienáveis ​​e invioláveis.”

“A comunidade internacional deve cumprir suas responsabilidades e rejeitar qualquer negociação com um governo comprometido com a execução de crimes internacionais, incluindo anexação, perseguição política e discriminação racial”, afirmou. a declaração continuou.

Netanyahu – que já havia passado cinco mandatos de 1996 a 1999 e de 2009 a 2021 – foi empossado novamente na quinta-feira. Seu partido, o Likud, é o principal parceiro de uma coalizão de facções judaicas nacionalistas e ortodoxas, que foi descrita na mídia como o governo de Israel de maior direita na história.

Na quarta-feira, Netanyahu publicou os princípios orientadores de seu governo – uma declaração pública de sua intenção no cargo.













De acordo com uma versão traduzida publicada pelo Times of Israel, esses princípios incluem uma declaração do povo judeu “direito exclusivo e inalienável a todas as partes da Terra de Israel,” incluindo as disputadas Colinas de Golã e a região da Judéia e Samaria, que abrange toda a Cisjordânia, reivindicada pela Palestina, mas ocupada por Israel desde 1967.

governo de Netanyahu “promoverá e desenvolverá o assentamento de” esses territórios, ao mesmo tempo em que lidera especificamente “uma onda de fixação, desenvolvimento e promoção de iniciativas” nas Colinas de Golã, afirma o documento.

As Nações Unidas e a maioria de seus membros consideram ilegal a construção de assentamentos judaicos por Israel nessas terras.

As diretrizes também incluem promessas de “fortalecer” forças de segurança de Israel, para intensificar o policiamento das comunidades árabes e “continuar a luta contra o programa nuclear do Irã.” O documento não faz menção ao processo de paz com a Autoridade Palestina, afirmando, ao contrário, que Israel “promover a paz com todos os nossos vizinhos, preservando a segurança, os interesses históricos e nacionais de Israel.”