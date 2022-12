Putin felicita Bolsonaro e outros líderes mundiais; 'países hostis' são excluídos da ação

“No telegrama dirigido ao presidente da República Federativa do Brasil , o presidente da Federação da Rússia expressou sua satisfação pelo fato de que durante a presidência de Jair Bolsonaro, Moscou e Brasília cooperaram ativamente em plataformas internacionais, especialmente no âmbito dos BRICS, e“, indicou a declaração do Kremlin sobre o mandatário brasileiro, que deixa o cargo no sábado (31), após eleição em 2018.