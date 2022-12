Agência de saúde dos EUA questiona professores sobre inclusão LGBTQ – CMIO

O CDC emitiu manuais de autoavaliação para determinar o quão acolhedoras são as salas de aula para alunos de minorias

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA emitiram uma nova ferramenta para ajudar os professores a indicar como “LGBTQ inclusivo” suas salas de aula são. A agência incentivou os educadores a se comprometerem com a mudança se o nível de inclusão não for tão alto quanto o necessário.

A Divisão de Saúde Escolar e Adolescente do CDC anunciou o manual de autoavaliação em um tweet na terça-feira, instando os administradores escolares a se submeterem ao teste e “aprender maneiras de aumentar a inclusão.”

O tweet tem links para um manual que apresenta uma série de declarações sobre “inclusividade.” Os educadores são solicitados a pontuar o quanto essas afirmações se aplicam a eles e o que eles fazem. O documento também oferece um conjunto de mudanças que os professores podem implementar com base em sua pontuação de autoavaliação.













Os participantes com maior pontuação no teste voluntário são rotulados como “aliados incríveis” enquanto aqueles com pontuação média são classificados como “moderadamente inclusivo” quem é “começando a romper”.

Já os educadores com pontuação mais baixa são considerados “minimamente inclusivo” e são instados a “comprometer-se a mudar” e fornecidos com uma infinidade de links e ferramentas para ajudar a melhorar suas pontuações. Isso inclui fazer o curso da Universidade de Harvard “teste de viés implícito” e usando o chamado “pessoa de gênero” e “Gênero Unicórnio” diagramas.

Para atingir a pontuação mais alta, os professores são solicitados a concordar com uma série de afirmações, como “Minha sala de aula ou espaço de aprendizado inclui rótulos visuais (por exemplo, bandeiras de arco-íris, triângulos rosa, placas de banheiro unissex) marcando-o como um espaço seguro para alunos LGBTQ.”

Os participantes também são classificados de acordo com o quanto eles defendem as questões LGBTQ. De acordo com o manual, “aliados” espera-se que corrijam aqueles ao seu redor se usarem “linguagem ou terminologia desatualizada, depreciativa ou prejudicial”, defendem materiais LGBTQ em sala de aula e participam da Gay Straight Alliance/Genders and Secuality Alliance de sua escola.

A última página do documento afirma que o manual foi publicado em outubro de 2020, o que significa que o CDC parece ter distribuído este “ferramenta de autoavaliação” em escolas americanas nos últimos dois anos.