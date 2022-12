UE teme que investimento verde de Biden faça a China preferir

A lei, sancionada pelo presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, em agosto , inclui a expansão dos subsídios fiscais para a compra de veículos elétricos montados na América do Norte e que usam baterias fabricadas nos EUA com materiais de origem local. O documento, que o governo chama de Lei de Redução da Inflação, aloca US$ 370 bilhões para energia limpa e metas climáticas e US$ 64 bilhões para reduzir o custo de remédios e seguros de saúde . A Lei de Redução da Inflação destina-se a aumentar o investimento dos EUA nesses setores, ao mesmo tempo em que reduz a dependência americana dos produtos e know-how chineses.