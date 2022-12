Ministério francês responde à crise energética — CMIO

A ministra Agnes Pannier-Runacher diz que os funcionários trabalharão em casa por quatro dias como parte de um “experimento” de economia de energia

O ministério da transição energética da França cortou a energia de seus escritórios por quatro dias e pediu aos funcionários que trabalhassem em casa, revelou a ministra Agnes Pannier-Runacher. A medida, que também foi implementada pelo ministério da transição ecológica do país, visa medir quanta energia pode ser economizada dessa maneira.

Falando à estação de rádio francesa TF1 na quinta-feira, Pannier-Runacher explicou que a interrupção de energia planejada durará de 30 de dezembro a 2 de janeiro e afetará um total de nove prédios do governo.

“No nosso país, nunca tivemos um estudo sobre o que pode levar o desenvolvimento do teletrabalho nas diferentes estruturas,” afirmou o ministério.

Espera-se que o experimento de quatro dias dê aos funcionários uma “ideia precisa do que isso pode permitir em termos de economia de energia.”

De acordo com a TF1, o ministério testou o esquema pela primeira vez no início de novembro. No entanto, com a estação de aquecimento em pleno andamento, a eficácia da medida precisa ser reavaliada novamente, esclareceram as autoridades.













Embora o aquecimento nos escritórios afetados não tenha sido totalmente desligado, a temperatura dentro dos escritórios está sendo mantida um pouco acima de 8 graus C.

Em setembro, o presidente francês Emmanuel Macron pediu a seus compatriotas que reduzissem o consumo de energia em 10% até 2024 em meio à atual crise energética na Europa.

Falando à estação de rádio francesa Inter na quarta-feira, Emmanuelle Wargon, chefe do órgão fiscalizador de energia do país, CRE, disse que a população atendeu amplamente ao apelo das autoridades, com o consumo de eletricidade caindo 8,7% nas últimas quatro semanas.

No início deste mês, a Bloomberg informou que a França enfrenta um risco maior de déficits de eletricidade neste inverno, após uma decisão da operadora de rede elétrica do país, Electricite de France (EDF), de estender as paradas para manutenção em várias usinas nucleares.

Os preços da energia na Europa começaram a subir no final de 2021, após a pandemia de Covid-19. Isso foi ainda mais exacerbado no final de fevereiro deste ano, quando a Rússia lançou sua ofensiva militar contra a Ucrânia. No final de agosto, os preços do gás atingiram um recorde acima de € 343 por megawatt-hora.