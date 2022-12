Centenário da URSS: especialistas explicam a ascensão e queda de uma das potências do mundo bipolar

“Até o fim de 1921, houve a chamada Guerra Civil, um conflito interno no findado Império Russo. E com a chegada dos bolcheviques ao poder, houve uma reação por parte de forças reacionárias ligadas ao regime czarista e apoiadas por proprietários de terras, setores da elite econômica e forças estrangeiras. Quando eclode a revolução, as tropas russas decidem deixar a Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Guerra Civil e a consolidação dos bolcheviques no poder, a partir de 1921, cria-se a URSS, que muda a configuração oficial do antigo Império Russo, que era um Estado unitário, e cria uma estrutura próxima a uma Federação. A chegada da URSS cria uma configuração geopolítica global.”