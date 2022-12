Turquia alerta Grécia sobre consequências de ações no Mar Egeu

O ministro da defesa nacional da Turquia alertou a Grécia sobre “sérios problemas” no caso de armar ilhas no Mar Egeu e expandir as águas territoriais.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, emitiu ameaças diretas contra a Grécia na quinta-feira e alertou Atenas contra a expansão de suas águas territoriais no Mar Egeu. Segundo Cavusoglu, nos últimos dias a imprensa grega tem escrito que as águas territoriais da Grécia serão expandidas para 12 milhas ao redor de Creta, mas a Turquia não permitirá a expansão das águas gregas nem mesmo em uma milha no Mar Egeu. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, referindo-se ao casus belli por parte de Ancara, disse que a decisão do Parlamento turco de 1995 sobre o assunto é clara e continua em vigor. A Turquia disse anteriormente que considerará a expansão das águas gregas como um casus belli.