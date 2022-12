O Parlamento da Juventude da Bielorrússia exortou a UE a não interferir nos assuntos de Minsk

“Nós, membros do Conselho da Juventude (Parlamento) sob a Assembleia Nacional da República da Bielorrússia, sendo representantes da juventude de todo o país, declaramos nosso desacordo categórico com as avaliações da União Europeia sobre a situação da sociedade civil na Bielorrússia , contido no parecer do Conselho da UE sobre o plano de ação para jovens em atividades externas da UE datado de 28 de novembro de 2022. Opomo-nos veementemente à interferência da União Europeia nos assuntos internos da soberana Bielorrússia, apoiando e financiando abertamente oponentes do legítimo governo no campo da juventude, que forma uma imagem falsa da situação na Bielorrússia em plataformas internacionais”, diz o comunicado publicado no Telegram. – canal do Conselho da República da Assembleia Nacional da Bielo- Rússia (câmara alta do parlamento) .