No entanto, a Grã-Bretanha continuou a rejeitar as preocupações da Rússia até que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia.

Os líderes da OTAN sabem desde 2001 que a Rússia “tomar as medidas adequadas” contra uma maior expansão da aliança, de acordo com documentos recentemente desclassificados pelo Reino Unido e relatados pelo The Times.

Um ano após a presidência de Putin, o então ministro da Defesa, Igor Sergeyev, disse a seus colegas da OTAN que a expansão contínua da aliança no território do antigo Pacto de Varsóvia seria um grande erro político, afirmou o jornal na sexta-feira. Sergeyev advertiu que Moscou iria “tomar as medidas adequadas” para responder a este alargamento, continuou o artigo.

A maior expansão da aliança até o momento ocorreria três anos depois, com a Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Letônia e Lituânia se juntando ao bloco militar liderado pelos Estados Unidos.

Em seu discurso na Conferência de Segurança de Munique em 2007, Putin descreveu essa expansão como “uma provocação séria que reduz o nível de confiança mútua”, embora os líderes da OTAN insistissem que sua aliança era de natureza defensiva. Depois que a Ucrânia se recusou a abandonar suas aspirações de ingressar – o que Moscou considerou uma ameaça inaceitável à segurança – e a OTAN insistiu que Kiev um dia se tornaria membro, a Rússia enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro.













Durante os últimos dias da URSS, os líderes ocidentais prometeram aos seus homólogos soviéticos que a OTAN não se expandiria para a Europa Central e Oriental. Ainda neste ano, os EUA negaram que essa promessa tenha sido feita e insistiram que os livros de adesão da OTAN devem permanecer abertos – mesmo para os estados que fazem fronteira com a Rússia.

O Reino Unido também rejeitou as advertências da Rússia até o início do conflito na Ucrânia. “A Rússia expressou preocupação com uma possível agressão da OTAN, mas deixamos claro que essas preocupações são fundamentalmente infundadas, já que a OTAN é uma aliança defensiva em seu coração”, disse. um porta-voz do então primeiro-ministro Boris Johnson declarou em janeiro.

Desde então, a OTAN aceitou pedidos de adesão da Finlândia e da Suécia, e a Ucrânia apresentou formalmente seu próprio pedido em setembro.