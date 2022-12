Seguradoras globais de remessas descartarão cobertura para Rússia, Ucrânia e Bielo-Rússia – CMIO

Empresas dizem que não podem mais dar cobertura aos clientes porque resseguradoras estão saindo da região em meio ao conflito

Um grupo de empresas conhecidas como clubes de P&I (proteção e indenização) que oferecem seguro para a maioria dos navios oceânicos do mundo deixará de fornecer cobertura de risco de guerra na Rússia, Ucrânia e Bielo-Rússia a partir de 1º de janeiro, de acordo com avisos nos sites dos grupos. .

Os avisos diziam que as seguradoras não cobririam mais nenhuma perda, dano, responsabilidade, custo ou despesa “causado por ou decorrente de ou em conexão com qualquer conflito Rússia-Ucrânia e/ou qualquer expansão de tal conflito.” Pelo menos 12 dos 13 clubes de P&I anunciaram a mudança até agora.

De acordo com um comunicado do P&I Club do Reino Unido, a decisão foi tomada devido a uma saída em massa de resseguradores da região em consequência de perdas financeiras devido ao conflito em curso na Ucrânia. Os resseguradores são empresas que fornecem proteção financeira às seguradoras e lidam com riscos grandes demais para que elas possam lidar sozinhas. A americana P&I também disse em um comunicado na semana passada que recebeu um “aviso de cancelamento” para a região de seus resseguradores de risco de guerra e decidiu descartar seu próprio seguro como resultado.

Os 13 clubes de P&I fornecem coletivamente seguro de responsabilidade para mais de 90% dos navios oceânicos do mundo e mais de 95% dos navios-tanque oceânicos. A mudança tornará mais difícil para os armadores e fretadores obterem seguro de embarque no próximo ano. Analistas dizem que isso pode levar a um aumento nos custos de transporte e forçar muitos navios a navegar sem seguro ou evitar a região completamente.

Alguns dos maiores provedores de resseguro do mundo incluem Lloyd’s of London, Hannover Re, Munich Re e Swiss Re. Até agora, as empresas se recusaram a comentar a mudança.

Após um anúncio semelhante feito por seguradoras japonesas na semana passada, o governo japonês os instou a não descartar a cobertura de navios de gás natural liquefeito (GNL) que navegam em águas russas, informou a Reuters na quarta-feira, citando um alto funcionário.

