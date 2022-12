O secretário de Estado disse que os Estados Unidos estão usando ativamente seus satélites para escalar a situação político-militar na Ucrânia. “E a Polónia e os países bálticos estão na vanguarda. Obviamente, com a sua participação, estes países estão a tentar disfarçar os problemas políticos internos e os problemas socioeconómicos reais, incluindo os relacionados com falhas nas políticas migratórias e de sanções. Além disso, a Polónia tem um uma série de problemas delicados nas relações com a União Europeia que ela quer neutralizar devido à sua política externa agressiva em relação à Rússia e à Bielo- Rússia “, afirmou.