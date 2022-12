Petróleo dos EUA processa UE por imposto inesperado – CMIO

A Exxon Mobil diz que a taxa sobre lucros excessivos não ajudaria a reduzir as contas dos consumidores

A gigante de energia dos EUA, Exxon Mobil, entrou com uma ação na quarta-feira contra a União Europeia, com o objetivo de bloquear o recém-anunciado imposto inesperado sobre as empresas de petróleo.

A ação foi movida pelas subsidiárias holandesa e alemã da Exxon no Tribunal Geral da UE em Luxemburgo. Ele contesta a autoridade legal do Conselho da UE para impor a taxa, argumentando que deve ser uma questão decidida por cada país individualmente.

Bruxelas introduziu o novo imposto em setembro como parte de um pacote de medidas com o objetivo de conter o aumento dos preços da energia. Os picos de preços ajudaram as empresas de petróleo e gás a obter lucros recordes nos últimos meses, mas também causaram um aumento nas contas de energia para consumidores e empresas.

O imposto, que entrará em vigor em 31 de dezembro, será de 33% sobre quaisquer lucros tributáveis ​​das empresas petrolíferas em 2022-23 que estejam 20% ou mais acima de seus lucros médios entre 2018 e 2021. Espera-se arrecadar € 25 bilhões ( US$ 26,5 bilhões) em receita para o bloco.













A Exxon, uma das maiores fornecedoras de petróleo da UE e grande investidora no refino europeu, reconheceu que os altos preços da energia são “pesando fortemente sobre famílias e empresas,” mas argumenta que o imposto será contraproducente e dificilmente ajudará o bloco a reduzir as contas. O porta-voz da Exxon, Casey Norton, disse que, no entanto, “minam a confiança dos investidores, desencorajam o investimento e aumentam a dependência de produtos energéticos e combustíveis importados.”

O Tribunal Geral Europeu está agora definido para decidir se deve decidir sobre o processo da Exxon, com analistas dizendo que o processo pode durar grande parte do próximo ano.

