Bahamas apreende bilhões de dólares em fundos de clientes FTX – CMIO

Os ativos serão retidos até que o tribunal permita a devolução aos clientes e credores

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (BSC) diz que assumiu o controle dos depósitos FTX avaliados em mais de US$ 3,5 bilhões, logo após a troca de criptomoedas entrar com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em novembro.

De acordo com um comunicado de imprensa publicado na quinta-feira pela comissão, todos os ativos digitais na unidade da FTX nas Bahamas, FTX Digital Markets, foram apreendidos devido ao risco de sua “dissipação iminente”.

O relatório destacou que, logo após o pedido de falência da FTX, cerca de US$ 372 milhões em tokens foram roubados da exchange por um ator desconhecido que se acredita ser um hacker externo. A FTX viu quase US$ 700 milhões em saídas de tokens em um período de 24 horas, de acordo com a empresa de pesquisa de blockchain Nansen.

O BSC disse que os ativos digitais estão sob sua “controle exclusivo” provisoriamente até que o Supremo Tribunal do país autorize o regulador a devolvê-los aos clientes e credores que os detenham, ou aos liquidatários conjuntos.













Enquanto isso, o ex-presidente-executivo da FTX, Sam Bankman-Fried, acusado de orquestrar um esquema de anos para fraudar investidores em ações em quase US$ 2 bilhões, foi libertado na semana passada sob fiança de US$ 250 milhões. Ele estará aguardando julgamento na casa de seus pais na Califórnia.

Dois dos associados próximos do magnata da criptomoeda – o ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison – se declararam culpados de acusações criminais relacionadas ao colapso da bolsa de criptomoedas. Eles estão atualmente cooperando com a investigação do Departamento de Justiça.

De acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, Bankman-Fried desviou bilhões de dólares de fundos de clientes para ajudar no crescimento de suas outras entidades. A SEC também acusou que, no mês passado, ele continuava a enganar os investidores enquanto tentava preencher um buraco de vários bilhões de dólares no balanço da FTX. Essa conduta só parou quando a FTX e a Alameda pediram proteção contra falência em 11 de novembro, acusou o regulador.

