Pelé era sinônimo de poder, diz lenda do futebol sérvio

“Pelé era um mito, mas para mim era um símbolo do futebol. Joguei contra ele várias vezes. Quando joguei pela seleção mundial, eu tinha 22 anos, jogamos no Maracanã, o estádio estava lotado. Claro, havia jogadores mais famosos do que eu, e quando nos alinhamos no túnel antes de entrar em campo, notei com que reverência Beckenbauer e Yashin olhavam para Pelé. E para eles ele era grande”, disse.