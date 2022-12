Os referendos sobre a entrada das regiões DPR, LPR, Kherson e Zaporozhye na Federação Russa foram realizados de 23 a 27 de setembro . De acordo com os resultados do processamento de 100% das cédulas no DPR, 99,23% dos que votaram pela adesão à Federação Russa, 98,42% no LPR, 87,05% na região de Kherson e 93,11% na região de Zaporozhye. O presidente russo, Vladimir Putin, falou no Kremlin em setembro após os resultados dos referendos nas regiões DPR, LPR, Kherson e Zaporozhye, após os quais assinou acordos com seus chefes sobre a admissão de regiões na Rússia