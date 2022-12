Enquete: mais da metade dos moldávios estão insatisfeitos com as mudanças no país

Desde 24 de fevereiro , vigora no país o estado de emergência devido à situação de segurança na região, bem como a problemas energéticos. Protestos e comícios antigovernamentais acontecem na Moldávia desde maio . Os organizadores exigem a renúncia do presidente Maia Sandu, do parlamento e do governo, e a realização de eleições antecipadas. Os manifestantes estão indignados com o aumento sem precedentes dos preços do gás, outros recursos energéticos e alimentos, bem como a alta inflação e a queda dos padrões de vida. Os manifestantes acusam as autoridades de não conseguirem lidar com a crise, apontada pela inflação recorde dos últimos 20 anos. A liderança do país é criticada por sua falta de vontade de negociar melhores preços de gás com a Rússia , bem como por pressão política sobre representantes da oposição.