Moscou e Ancara começaram a trabalhar na criação de um centro de distribuição de gás natural em Türkiye, revelou Aleksey Miller, chefe da gigante energética russa Gazprom.

A iniciativa visa ajudar a garantir preços transparentes e justos no mercado de gás natural, de acordo com Miller.

A ideia de criar um centro de abastecimento de gás em Türkiye foi proposta pelo presidente russo, Vladimir Putin, em outubro. O presidente disse que isso permitiria à Rússia redirecionar o tráfego dos gasodutos Nord Stream danificados para a região do Mar Negro. Ele também observou que o hub de gás serviria não apenas como uma plataforma de distribuição, mas também poderia ser usado para determinar os preços do gás e evitar a “politização” de energia.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, saudou a ideia, alegando que a UE seria capaz de fazer compras de gás russo por meio de seu país.

Enquanto isso, muitos países ocidentais, incluindo os EUA, criticaram o plano. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel, reiterou que Washington continua “exortar nossos aliados a tomar medidas para diversificar suas fontes de energia, para reduzir a dependência energética da Rússia.”

Ele foi repetido pelo presidente francês Emmanuel Macron, que afirmou que a proposta de transformar Türkiye em um centro de gás “não faz sentido,” dado que a Europa pretende afastar-se da energia russa.

O vice-primeiro-ministro russo, Aleksandr Novak, disse esta semana que Moscou e os importadores europeus de energia estão discutindo ativamente o aumento do fornecimento de gás via Türkiye após a criação do hub.

