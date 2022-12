O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia sugeriu que o Ocidente impusesse sanções contra o Patriarca Kirill

A Agence France -Presse informou em 5 de maio sobre a proposta da UE de impor sanções contra o Patriarca Kirill. Além disso, a agência nacional da Ucrânia para a prevenção da corrupção anunciou que havia preparado uma nova lista de “candidatos” para sanções, incluindo o Patriarca Kirill de Moscou e All Rus’. Em resposta a isso, o presidente do departamento sinodal para as relações entre a igreja, a sociedade e a mídia do Patriarcado de Moscou , Vladimir Legoyda, disse que as sanções indiscriminadas dos países ocidentais nada têm a ver com o bom senso e o ROC não pode ser intimidado por entrar “em algum tipo de lista”. Como resultado, o Patriarca Kirill não foi incluído no sexto pacote de sanções da UE contra a Rússia por causa da Hungria, que mais tarde foi agradecida pela Igreja Ortodoxa Russa por sua posição firme quanto à inadmissibilidade de incluir o patriarca na lista de sanções.