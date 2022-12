Chefe da OTAN sugere ‘caminho para a paz’ ​​na Ucrânia – CMIO

Jens Stoltenberg disse à mídia alemã que mais entregas de armas a Kiev ajudariam a encerrar o conflito mais rapidamente.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a ajuda militar ocidental à Ucrânia é o que é necessário para trazer a paz ao país do Leste Europeu no menor tempo possível. Ele afirmou que a Rússia só concordará com negociações de paz quando enfrentar uma situação em que não possa atingir seus objetivos militarmente.

Em entrevista à agência de notícias alemã DPA, parte da qual foi publicada na sexta-feira, Stoltenberg disse: “Pode parecer paradoxal, mas o apoio militar à Ucrânia é o caminho mais rápido para a paz.”

O chefe do bloco militar ocidental afirmou que, para o fim do conflito, o presidente russo, Vladimir Putin, deve chegar à conclusão de que suas forças são incapazes de dominar a Ucrânia. Só então o Kremlin estaria pronto para negociar um acordo.

Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse a repórteres que Moscou irá “não fale com ninguém” nas condições previamente propostas pelo presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.













Os dez pontos “fórmula da paz” flutuado por Zelensky prevê a retirada das tropas russas das regiões da Crimeia, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson, que Kiev e Moscou consideram partes de seus respectivos territórios.

Embora Lavrov tenha considerado o plano inaceitável, ele observou que o Kremlin não se recusou, em princípio, a negociar com a Ucrânia. Ele acrescentou, no entanto, que Kiev deve primeiro reconhecer a nova realidade no terreno.

Na última entrevista de Stoltenberg, ele também falou em defesa dos recentes ataques ucranianos contra alvos militares nas profundezas do território russo. Ele argumentou que “todo país tem o direito de se defender,” insistindo que os ataques eram justificados.

Quando perguntado se a Ucrânia deveria receber mísseis balísticos de alcance intermediário, Stoltenberg revelou que os estados membros da OTAN e a Ucrânia estão engajados em um diálogo sobre sistemas específicos, que ele se recusou a nomear. Ele também apontou que vários membros do bloco militar já forneceram a Kiev sistemas de armas com maior alcance, como sistemas de foguetes de lançamento múltiplo M142 HIMARS fabricados nos EUA e drones.

Na noite de quinta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou um enorme projeto de lei de gastos de US$ 1,7 trilhão, que destina US$ 45 bilhões para “assistência crucial à Ucrânia.” Desse montante, US$ 9 bilhões irão diretamente para o treinamento e equipamento das forças armadas ucranianas.

A Rússia insiste que as entregas de armas ocidentais servem apenas para prolongar o conflito, alertando os apoiadores da Ucrânia de que essas remessas podem resultar em um confronto militar total entre a Rússia e a OTAN.