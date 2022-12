Britânicos esperam mais de um mês para enterrar parentes, escreve mídia

Atrasos nas autópsias devido à falta de patologistas forçaram as pessoas em partes do Reino Unido a esperar mais de um mês para enterrar seus entes queridos, informa o Sky News.

“Tivemos de começar a maquilhar-nos para deixar os mortos apresentáveis ​​porque o atraso (entrega do corpo com o falecido) está a provocar mudanças visíveis”, disse o director do serviço funerário de Liverpool e antigo presidente da National Association of Funeral Diretores, David Barrington, foi citado pelo canal como dizendo.